En 2021, l'Italie a encore de grands défis à relever

Depuis la nomination de Roberto Mancini au poste de sélectionneur, l'Italie a repoussé toutes ses limites. Depuis la non-qualification à la Coupe du Monde 2018, la Squadra Azzurra est parvenue à se reconstruire jusqu'à remporter l'Euro 2020. Un véritable miracle rendu possible par une série de 34 matchs consécutifs sans défaite. Les coéquipiers de Giorgio Chiellini ont su hausser leur niveau de jeu pour relever tous les défis qui se sont présentés face à eux. En finale de l'Euro, ils se sont même offerts une démonstration sur la pelouse de l'Angleterre pour remporter le titre continental d'une bien belle manière. L'emprise des Italiens sur le football européen n'a souffert d'aucune contestation durant le mois qui vient de s'écouler. Et pourtant, elle va être rapidement remise en cause. Tout comme leur capacité à se transcender. Le jeune collectif transalpin qui a su progresser malgré l'absence de star et son manque d'expérience a encore quelques défis à relever d'ici à la fin de l'année.

L'Italie peut s'offrir un record du monde dès le mois de septembre

Dans moins de deux mois, l'Italie aura l'occasion d'égaler un record du monde : celui de la plus longue série d'invincibilité pour une équipe nationale. Face à la Bulgarie dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, Federico Chiesa & co peuvent faire aussi bien que les 35 matchs d'affilée sans défaite de l'Espagne et du Brésil. Trois jours plus tard en Suisse, ce record est même susceptible de tomber. Suffisant pour que les Italiens restent motivés après le succès continental. Ces deux matchs pourraient d'ailleurs permettre à la Squadra Azzurra de se rapprocher de la Coupe du Monde 2022 pour renouer avec le rendez-vous planétaire et définitivement oublier la catastrophe de 2018. Pour les Italiens, les éliminatoires se termineront le 15 novembre avec un déplacement en Irlande du Nord, le dernier match d'une année 2021 qui est déjà historique.

Un deuxième titre continental pour la Squadra Azzurra avant la fin de l'année ?

Mais avant ça, la sélection entraînée par Roberto Mancini va participer au Final Four d'une épreuve continentale à domicile. A Turin et Milan, les désormais doubles champions d'Europe vont affronter l'Espagne dans le cadre des demi-finales de la Ligue des Nations. En cas de victoire, c'est un duel avec le vainqueur de France-Belgique qui attendra la Nazionale à San Siro. Pour prouver qu'elle n'a plus aucune limite, la sélection italienne n'aura pas le temps de respirer et devra rapidement s'employer. Mais si elle relève les défis à venir, alors son statut d'invincible n'en sera que renforcé à un an de la Coupe du Monde 2022.