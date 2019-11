Eden Hazard (Belgique) veut battre la France à l'Euro 2020 pour une revanche

Hazard évoque le cas Benzema

Présent en conférence de presse ce lundi avant de défier Chypre mardi soir pour le compte du dernier match de la Belgique en éliminatoires de l'Euro 2020,«Jouer la France ? Moi j'y pense. Ce serait bien d'avoir une belle revanche. En quart, en demi ou en finale, je ne sais pas, on verra. Il y a deux ans, on est toujours un peu déçu de la façon dont ça s'est passé. Si on devait jouer contre eux, ce serait avant tout un plaisir. Et bien évidemment une revanche, pour cette équipe, pour le pays. On essaiera de gagner !», a fait savoir l'ailier du Real Madrid dans des propos relayés par la RTBF.Eden Hazard a forcément été questionné sur le cas Karim Benzema, qu'il ne risque pas d'affronter de sitôt dans un match international. En effet, la carrière de l'attaquant merengue en Bleu est terminée, ce qui suscite une certaine perplexité chez Hazard : «En dehors de son rôle d'attaquant, il rend les autres meilleurs. S'il n'est pas repris, tant mieux pour nous, mais dommage pour lui», a-t-il estimé devant les médias belges.À lire :>>> Eden Hazard (Real Madrid) a refusé l’équipe de France