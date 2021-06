Du 8 octobre 2015 au 2 juin 2021, Benzema revient à Nice

Rien ne prédestinait spécialement Karim Benzema à être lié à Nice, et pourtant... C'est bien à quelques encablures de la Promenade des Anglais que l'attaquant du Real Madrid va redevenir international français mercredi, face au Pays de Galles, un peu moins de six ans après sa dernière sélection à... Nice. Face à l'Arménie, pour un match amical tranquillement remporté 4-0, Benzema avait inscrit un doublé ce soir du 8 octobre 2015. Ses 26eme et 27eme buts en 81 capes, ce qui lui permettait alors de dépasser Sylvain Wiltord parmi les meilleurs réalisateurs de l'histoire en bleu. Toujours dixième, l'ancien avant-centre de l'OL a depuis été battu par Olivier Giroud bien sûr (deuxième avec 44 buts en 107 matchs) mais aussi par Antoine Griezmann (quatrième avec 35 buts en 89 matchs).







A l'Allianz Riviera, fraîchement sortie de terre en vue de l'Euro 2016, l'association entre Benzema et l'attaquant du Barça avait fait naître de grands espoirs. "Je commence à connaître son style de jeu, j'essaie de le mettre dans les meilleures dispositions", appréciait alors ce dernier qui, jusqu'alors, avait surtout dû être exilé sur l'aile gauche et peinait à trouver son camarade - comme lors du quart de finale du Mondial perdu face à l'Allemagne, un an plus tôt (0-1). A la 35eme minute, Antoine Griezmann ouvre le score à la sortie d'un une-deux avec Benzema, qui assurait déjà s'intéresser "plus à ce que je peux apporter sur le terrain, les appels, l'entente avec les coéquipiers".



Celui-ci va lui inscrire son doublé bien plus tard et en seulement deux minutes, mettant fin à une série de six matchs sans but : une tête sur un corner d'Antoine Griezmann (3-0, 78eme) puis un duel remporté après une talonnade d'Anthony Martial (4-0, 79eme) - c'est Yohan Cabaye qui avait marqué le deuxième but peu avant l'heure de jeu. Benzema, sorti pour une petite alerte à une cuisse dans la foulée, avait ensuite manqué le match au Danemark trois jours plus tard. Et le 13 octobre, soit deux jours après la fin du rassemblement, l'affaire de la "sextape" éclatait. Mathieu Valbuena, également titulaire contre l'Arménie (puis entré au Danemark), n'a jamais été rappelé non plus.

