Didier Deschamps : « Les critiques m’atteignent de moins en moins »

Bien que faisant partie des coaches français les plus titrés de l’histoire, et étant également champion du monde en titre, Didier Deschamps n’est pas épargné par les critiques. À la moindre prestation moribonde des Bleus, le patron tricolore est montré du doigt. Toutefois, à 51 ans, et alors que le passé il pouvait s’en offusquer, il assure aujourd’hui n’être guère sensible à ces piques extérieures.

« Les critiques m’atteignent de moins en moins, a-t-il confié dans un entretien à L’Equipe. Et ça date de bien avant le titre de champion du monde. Avant l’Euro 2016 même. L’âge, sûrement... ». Le technicien a cependant reconnu que ça n’a pas toujours été le cas et qu’à ses débuts dans le métier il faisait bien plus attention aux remarques dont il faisait objet : « Je ne cache pas que j’étais plus susceptible, voire très susceptible par rapport à ce qui pouvait être dit et que je trouvais injuste. Cela ne me pose plus de souci ».

Deschamps : « Repartir de derrière sans se créer d’occasion, ça sert à quoi ? »

Un entraineur est jugé en fonction du nombre de titres qu’il remporte mais aussi par parfois aussi par rapport à l’idée de jeu qu’il laisse. Deschamps sait que sa philosophie de jeu n’est pas la plus excitante de toutes, mais il estime « en toute modestie, ce dont on se souviendra, c’est ce que j’ai [il a ] connu en Equipe de France, une fois dans ma [sa] première vie, une deuxième fois dans la seconde ». DD a assuré ensuite avoir du respect pour les entraineurs qui essayent de mourir avec leurs idées, quitte à ne pas obtenir le résultat, mais pour lui « si c’est repartir de derrière et ne pas se créer une occasion, ça sert à quoi ? Si c’est pour se mettre en difficulté et ne pas être efficacité, je ne vois pas l’intérêt ».

Tout en admettant son côté pragmatique et son esprit de la gagne, Deschamps a indiqué qu’il était aussi très heureux quand ses équipes produisent du beau jeu. « En demi-finale du Mondial contre la Belgique, j’étais un peu énervé de voir mon équipe jouer si bas. Mais les joueurs se sentaient forts ainsi. On a défendu bas c’est vrai, mais on a très bien défendu, en effectuant très peu de fautes ». Enfin, le technicien a rappelé que depuis ses débuts son coach, il a eu des équipes qui jouaient très bien au ballon : « Globalement, on jouait bien à Monaco. A Marseille, pas à chaque match ; en équipe de France non plus. Mais l’idée n’est pas de dire à mes joueurs « on laisse le ballon. Je n’ai pas de consignes restrictives ».