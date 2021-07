Des Italiens en quête de domination totale

En triomphant facilement de la Turquie lors du match d'ouverture (3-0), l'Italie avait envoyé un message à la concurrence dès le premier match de l'Euro 2020. Il fallait compter sur elle. Un mois plus tard, cet avertissement est plus d'actualité que jamais. Au fil des tours, la Squadra Azzurra a tenu ses promesses. Et elle est montée en puissance. Ce dimanche à Wembley face à l'Angleterre (21h00, beIN SPORTS 1), elle va tenter d'aller au bout de ses rêves et essayer de remporter le deuxième titre européen de son histoire.

Un 10/10 pendant les éliminatoires, une invincibilité en phase finale

Les hommes de Roberto Mancini ont fait l'unanimité durant toute la compétition. Personne ne peut en dire autant. Deuxième meilleure défense, deuxième meilleure attaque, l'Italie s'est illustrée dans tous les registres. Les coéquipiers de Marco Verratti ont su être aussi rigoureux que spectaculaires. Pas attendus à ce niveau-là, les Italiens ont su relever tous les défis qui se sont présentés à eux pour ne jamais décevoir. Après les dix victoires en autant de journées durant les éliminatoires, ils ont enchaîné lors de la phase finale pour dépasser la barre des 30 matchs consécutifs sans défaite. Au passage, Ciro Immobile & co ont eu le meilleur bilan de la phase de poules et ils ont fait tomber des nations comme la Belgique (2-1) et l'Espagne (1-1, 4 tab à 2) pour prouver qu'aucun adversaire était trop fort. Leur sérieux pour venir à bout de l'Autriche dans un huitième de finale qui aurait pu mal tourner est aussi un symbole de la réussite de cette équipe italienne (2-1 ap). Le collectif de Roberto Mancini a su rester maître de son sujet pendant l'intégralité de l'Euro. Jamais vraiment inquiété, il n'a pas arrêté de surprendre. Une bonne nouvelle pour la sélection transalpine avant la finale face à l'Angleterre. À l'issue de ces ultimes 90 minutes, c'est un Euro parfait qu'elle va tenter de boucler. Mais son adversaire, quoique moins convaincant, aussi...