Depay et les Pays-Bas terminent en tête / Euro 2020 (phases de poules)

La phase de poules aura été une simple formalité. Vainqueurs de leurs deux premiers matches (3-2 contre l'Ukraine et 2-0 face à l'Autriche), les Pays-Bas, déjà assurés de terminer en tête du groupe C, ont envoyé un signe aux autres Nations après cette victoire contre une Macédoine du Nord menaçante. Comme l'Italie, les Néerlandais terminent avec neuf points.

Et pourtant, la Macédoine du Nord avait bien débuté. Désireuse de prendre des points dans cet Euro et d'inquiéter les leaders du groupe, la formation des Balkans a cru ouvrir le score. Trickovski, lancé seul face au but, avait trompé Stekelenburg avec un tir à ras de terre. Mais l'ailier macédonien était signalé hors-jeu (10e).

Une première alerte pour les Oranje avant que Trajkovski ne trouve le poteau. A l'entrée de la surface, le milieu offensif de Majorque a décoché une lourde frappe qui a trouvé le montant gauche du portier néerlandais (23e). Mais malgré ce début de match intéressant, les Macédoniens ont sombré.

Wijnaldum décisif

Sur une contre-attaque rapidement lancée par Malen, Depay récupère joue le une-deux avec son coéquipier avant de conclure parfaitement du pied gauche (1-0, 24e). Très en jambe dans cette première période, l'ex-capitaine de l'OL est logiquement récompensé.

Et si un ex-attaquant de Ligue 1 a marqué en première période, un néo-joueur du Championnat de France l'a devancé dans le second acte. Tout juste arrivé au Paris Saint-Germain, Wijnaldum s'est offert un joli doublé. D'abord, en reprenant parfaitement un centre de Depay (2-0, 50e), puis en reprenant un tir dévié par Depay, sur tous les bons coups ce lundi (3-0, 58e).

Très sérieux, les Oranje s'imposent logiquement et affronteront le troisième du groupe D, E, ou F, celui de l'équipe de France en huitième de finale. De son coté, la Macédoine du Nord termine lanterne rouge de son groupe C.