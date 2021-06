Denzel Dumfries, la révélation de l’Euro

Une statistique résume assez bien le début d’Euro époustouflant de Denzel Dumfries. Auteur de deux buts en autant de matchs, le latéral droit néerlandais a en effet touché plus de ballons dans les surfaces adverses (13) que Cristiano Ronaldo (12), Robert Lewandowski (11), Karim Benzema (7) ou encore Harry Kane et Romelu Lukaku (6) !



Et le joueur du PSV Eindhoven n’y est pas allé pour rien. Déjà à l’origine des deux premiers buts, il a d’abord offert, de la tête, la victoire aux siens à quelques minutes de la fin lors du match entre les Pays-Bas et l’Ukraine (3-2), avant, face à l’Autriche (2-0), de provoquer le penalty sur l’ouverture du score de Memphis Depay, puis de clôturer la marque en deuxième période, en contre.



Véritable révélation de ce championnat d’Europe, le défenseur de 25 ans à l’activité débordante admet d’ailleurs être fan d’un ancien international néerlandais qui ne ménageait pas non plus sa peine sur les terrains… Un certain Dirk Kuyt ! "Je prenais du plaisir à le voir jouer, en raison du travail qu’il abattait, et pour sa manière d’aborder les matchs", a-t-il ainsi confié au site de l’UEFA.

Le Bayern Munich intéressé

Grand artisan de la qualification de l’équipe de Ronald De Boer, assurée de terminer à la première place de son groupe avant même le dernier match de lundi face à la Macédoine du Nord,Capitaine du PSV, où il est arrivé en 2018, il avait déjà suscité l’intérêt de l’Inter Milan ou encore d’Everton avant la compétition. D’après Sky Sport Deutschland, il intéresse désormais le Bayern Munich, qui se montrerait toutefois réticent à régler la somme demandée par le club d’Eindhoven (15 millions d’euros).Mais ce montant ne devrait pas freiner d’autres prétendants, surtout s’il continue sur sa lancée lors de la suite de la compétition. Quoi qu’il en soit, celui qui tient son prénom de l’acteur américain Denzel Washington peut être fier de son parcours,Sept ans plus tard, il explose à l’Euro, et ce n’est peut-être pas fini…