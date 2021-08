Martin Braithwaite est toujours traumatisé. L’attaquant du Barça était aux premières loges du drame vécu par son compatriote Christian Eriksen lors du premier match de l'Euro 2020. Le drame s'est produit juste avant la mi-temps de la rencontre entre le Danemark et la Finlande. Suite à une touche, Christian Eriksen s’est écroulé sur la pelouse, victime d’un arrêt cardiaque. Une vision d'horreur.

"Une situation terrible"

"J'ai vécu l'une des situations les plus terribles de ma vie. Ce qui était l'événement sportif le plus important de l'histoire du Danemark a tourné au cauchemar, a confié l'ancien Toulousain dans un reportage réalisé par Lucky Metal et 433. Ce qui s'est passé cette nuit-là a été un choc pour beaucoup de gens. À un moment, je l'ai regardé et il était parti. Quand on le voit ou quand on voit son corps... là où la personne est morte, il n'y a pas de doute. Vous le savez tout de suite. C'est ce que j'ai vu." Heureusement, la situation a connu une fin heureuse et Eriksen est aujourd’hui en bonne santé.