Danemark, un vrai profil d'outsider

Depuis son titre acquis à la surprise générale en 1992, le Danemark a atteint la phase à élimination directe de l'Euro qu'une seule fois, en 2004. Non-qualifiés en France en 2016, les compatriotes de Christian Eriksen ont un vrai coup à jouer lors de l'Euro 2020. Malgré un historique international récent qui ne plaide pas à leur faveur, les Danois ont les atouts pour surprendre cet été.

Avec une campagne qui débute face à des Finlandais novices à ce niveau (18h00, beIN SPORTS1), ils peuvent d'entrée prendre une option sur une potentielle troisième place susceptible d'être qualificative pour les huitièmes de finale. Un tel scénario pourrait permettre aux hommes de Kasper Hjulmand d'assumer leur statut d'outsider et de se présenter avec l'esprit léger face à la Russie et à la Belgique.

Un potentiel enfin exploité grâce à Kasper Hjulmand ?

A tous les niveaux, le groupe retenu par le sélectionneur arrivé il y a moins d'un an a de la qualité à faire valoir. Ses joueurs évoluent dans les meilleurs clubs européens à l'image de Martin Braithwaite (Barcelone), Christian Eriksen (Inter Milan), Pierre-Emile Höjbjerg (Tottenham), Andreas Christensen (Chelsea) ou Simon Kjaer (AC Milan). Avec le Niçois Kasper Dolberg en attaque et Kasper Schmeichel au poste de gardien, le Danemark a aussi des joueurs de qualité à des postes clés. Seulement battue par la Belgique à deux reprises en Ligue des Nations depuis septembre 2020, le nouveau sélectionneur danois semble être l'homme capable de permettre aux Rød-Hvide d'utiliser tout leur potentiel.

Sa patte est déjà visible au niveau de la philosophie de jeu. Le Danemark a su évoluer pour mieux tenir le ballon. Capable de dicter le rythme d'un match, la sélection scandinave semble avoir enfin les armes pour mettre son jeu en place et ne pas se contenter de subir la loi des plus forts. On retrouve là les préceptes qu'il avait mis en place à Nordsjaelland, club avec lequel il avait été champion à la surprise générale en 2012.

Désormais à la tête de la sélection nationale, le nouveau sélectionneur semble être l'atout qui a parfois manqué aux partenaires de Daniel Wass pour confirmer au plus haut niveau. Avec lui et des joueurs dans leur prime, ils semblent cette fois plus forts que jamais. Une impression à confirmer pour éviter que la campagne européenne de 2021 ne se termine sur une déception comme les six dernières.