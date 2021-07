Danemark : Hjulmand se dit fier de la performance de son équipe

Pour la première fois depuis son titre en 1992, le Danemark s’est qualifié pour le dernier carré du championnat d’Europe. Peu après le coup de sifflet final et la victoire face à la République tchèque (1-2), le sélectionneur danois Kasper Hjulmand a mis en avant la performance de son équipe. « Nous avons très bien commencé le match, avec un peu plus de difficultés en seconde période. La République tchèque s'est bien battue, c'était un grand match, comme attendu et comme redouté. Ils nous ont beaucoup pressés, des fois il faut savoir gagner un match de cette façon. Je suis très fier que nous soyons en demi-finales de l’Euro. »

Hjulmand a eu une pensée pour Eriksen

Une performance que le sélectionneur danois a voulu dédier à Christian Eriksen, absent depuis son malaise lors de l’entrée en lice du Danemark dans le tournoi continental. « Je pense encore à Christian tous les jours, nous sommes heureux qu'il ait survécu. Je crois que nous avons tous compris ce qu'est le foot, à la base, et si nous sommes un peu le symbole de cela, je ne pourrai pas être plus heureux, a ajouté Kasper Hjulmand en conférence de presse. Je me dis toujours combien ce serait fantastique de le voir jouer. Il fait toujours partie de l'équipe. Cette équipe, nous ne l'avons pas bâtie en un jour. Je lui envoie mes félicitations, il est une grande part de ce résultat. » Et le Danemark ne compte pas s’arrêter là et arrivera motivé comme jamais sur la pelouse de Wembley pour sa demi-finale.