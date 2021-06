Christian Eriksen va bien, merci pour lui. Selon les derniers échos qui émanent de Copenhague et les déclarations tenues par certaines de ses connaissances, le milieu danois s’est bien remis du drame dont il a été victime samedi lors du match contre la Finlande au championnat d'Europe. Il reste hospitalisé, mais c’est surtout pour multiplier les tests et déterminer la cause du malaise.



Le joueur de l’Inter Milan est d’ailleurs curieux de savoir ce qui lui est arrivé exactement. C’est même sa préoccupation première, après avoir clairement frôlé la mort. C’est Martin Shoots, son agent, qui a fait part de cet aveu dans un entretien à La Gazzetta dello Sport : « On a parlé. Il a plaisanté, il était de bonne humeur, je l'ai trouvé bien. On veut tous comprendre ce qui lui est arrivé, il veut le faire aussi : les médecins font des examens approfondis, ça va prendre du temps. »

Eriksen a encore besoin de repos

Le représentant du milieu scandinave s’est aussi exprimé sur les nombreux messages de soutien que lui et son client ont reçus : « Il a compris tout l'amour qu'il a autour de lui. Des messages du monde entier lui sont parvenus. Et il a été particulièrement impressionné par ceux du monde de l'Inter : non seulement les coéquipiers qu'il a entendus à travers le chat, mais aussi les supporters. Christian n'abandonne pas. Lui et sa famille tiennent à remercier tout le monde ».



Pour finir, Schoots a indiqué qu’Eriksen a encore besoin de repos et qu’il n’y a pas de sortie prévue ce lundi : « La moitié du monde nous a contactés, tout le monde est inquiet. Maintenant, il n'a plus qu'à se reposer, sa femme et ses parents sont avec lui. Il restera en observation, peut-être même mardi. Mais en tout cas il veut encourager ses coéquipiers contre la Belgique ».