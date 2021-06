Après un début de championnat d'Europe compliqué avec une défaite (1-0, face à l'Angleterre) et un nul (1-1, contre la République Tchèque), la Croatie s'est réveillée in extremis en l'emportant face à l’Écosse (3-1) au cours d'un troisième match de poule lui offrant finalement la deuxième place du groupe D. Grâce notamment à Ivan Perisic, les vice-champions du monde en titre ont gagné le droit de disputer un huitième de finale face à l'Espagne (18h). Mais le meilleur buteur croate sera absent.



Ivan Perisic a en effet appris qu'il avait été testé positif au Covid-19. Il ne pourra donc pas participer au choc face aux Espagnols, comme la confirmé ce samedi la Fédération croate. Auteur de deux buts et une passe décisive depuis le début du championnat d'Europe, Perisic était le meilleur joueur de sa sélection. Il a aussitôt été placé à l'isolement pour dix jours. Sa présence pour un éventuel quart de finale contre la France ou la Suisse (le 2 juillet prochain) est également à exclure.