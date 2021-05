Championnat d'Europe : La liste du Portugal

🇵🇹 𝟚𝟞 𝕟𝕠𝕞𝕖𝕤 𝕟𝕒𝕤 𝕔𝕠𝕤𝕥𝕒𝕤, 𝟙 𝕤í𝕞𝕓𝕠𝕝𝕠 𝕒𝕠 𝕡𝕖𝕚𝕥𝕠! 🇵🇹

. Tenante du titre après son sacre en 2016 face aux Bleus, la sélection dirigée par Fernando Santos figure dans les favorites à la victoire finale et s'appuiera notamment sur plusieurs éléments connus et quatre joueurs de Ligue 1. Ce jeudi, le sélectionneur a ainsi dévoilé les noms des 26 éléments retenus.. Avec eux, on retrouvera des habitués, et notamment Cristiano Ronaldo, le capitaine, mais aussi Pepe (FC Porto), Rúben Dias (Manchester City) et des talents confirmés sur le plan offensif : Bernardo Silva, le milieu de terrain des Citizens ou encore João Félix, joyau de l'Atlético de Madrid.: Rui Patrício, Anthony Lopes et Rui Silva.: João Cancelo, Nélson Semedo, José Fonte, Pepe, Rúben Dias, Nuno Mendes et Raphäel Guerreiro.: Danilo, João Palhinha, Rúben Neves, Bruno Fernandes, João Moutinho, Renato Sanches, Sérgio Oliveira, William Carvalho et Pote: André Silva, Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Diogo Jota, Gonçalo Guedes, João Félix et Rafa Silva.