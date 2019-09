C'était un Ronaldo... au carré !

Lancée à la poursuite de l’Ukraine et de ses treize en points en tête du groupe B de ces éliminatoires de l’Euro 2020 (*), le Portugal peut compter dès les premières minutes de ce déplacement en Lituanie sur son inévitable buteur et capitaine: Cristiano Ronaldo se charge de transformer un penalty qui permet au quintuple Ballon d’or d’atteindre la barre des 90 buts en sélection (0-1, 7e).

A dix-neuf longueurs du record absolu du Saoudien Ali Daei (109) à cet instant, "CR7" inscrit aussi alors son deuxième but en quatre rencontres dans cette campagne de qualification. Un Ronaldo que cette entrée en matière aurait dû totalement libérer. Mais par manque de réussite (10e, 23e) – il va même s’essayer à une bicyclette totalement ratée (25e) – ou de justesse (27e, 40e), la star de la Juventus ne va pas confirmer cette entame. Et c’est même la Lituanie qui va revenir au score : la jeune pépite Joao Felix est trop juste au marquage de Vytautas Andriuskevicius sur corner (1-1, 28e). Le néo-Madrilène tente tout de suite de se rattraper sur une frappe sans élan splendide depuis l’angle de la surface que le gardien lituanien, irréprochable, écarte d’une claquette tout aussi sublime (34e).

Un 8e triplé en sélection, le 2e quadruplé !

Ce match nul ne fait pas du tout les affaires de l’équipe de Fernando Santos. Mais si Felix, sur l’offrande de Ronaldo (50e), puis Bernardo Silva (56e) ratent la cible au retour des vestiaires, c’est bien le patron de la Seleçao qui se charge encore de tout, bien aidé par le malheureux Ernestas Setkus, trompé par les rebonds d’une frappe anodine sur la pelouse synthétique de Vilnius (1-2, 62e).

Une surface qui met sans nul doute à l’épreuve les articulations de Ronaldo (34 ans), mais qui ne l’empêche pas, auteur de son... huitième triplé en carrière internationale, de parachever un rare quadruplé - le deuxième après Andorre en 2016 - sur deux services de Bernardo Silva et deux nouvelles réalisations (65e, 76e), qui portent donc son total à 93 buts en 160 sélections ! Le buteur maniaque peut dès lors quitter la scène, remplacé par Gonçalo Guedes (79e), déjà porté vers la réception du Luxembourg et plus encore le déplacement en Ukraine, décisif pour la première place du groupe.