Ces cinq stars attendues à l’Euro

Cristiano Ronaldo



C’est le tenant du titre. Si Cristiano Ronaldo avait dû rapidement sortir sur blessure, avant la demi-heure de jeu, lors de la finale de l’édition 2016 remportée face aux Bleus à Saint-Denis (1-0), le capitaine portugais était ensuite bien là pour soulever la Coupe Henri Delaunay, son tout premier trophée avec sa sélection. Et à désormais 36 ans, il compte bien récidiver lors de cet Euro, qui lui offre des retrouvailles avec la France dès la phase de poules. Malgré une saison compliquée avec la Juventus, « CR7 » aura réussi à finir meilleur buteur de Serie A avec 29 réalisations, devenant le premier joueur de l’histoire à réussir à être meilleur buteur en Italie, en Espagne et en Angleterre.

Kylian Mbappé



Arrivé en sélection en mars 2017, Kylian Mbappé va connaître son premier Euro chez les « grands », après avoir remporté le championnat d’Europe U19 en 2016. Depuis, il est passé de Monaco au PSG et est devenu une star internationale, remportant la Coupe du monde 2018 et neuf trophées avec le club parisien, avec qui il a disputé la finale de la Ligue des Champions l’an dernier. Celui dont l’éventuelle prolongation fait beaucoup parler vient de boucler la meilleure saison de sa jeune carrière, avec 42 buts en 47 matchs toutes compétitions confondues, ainsi qu’un titre de meilleur buteur et de meilleur joueur de Ligue 1. Et son association avec Antoine Griezmann et Karim Benzema à la pointe de l’attaque des Bleus fait saliver…

Robert Lewandowski



La Pologne, malgré sa cruelle défaite aux tirs buts face au futur vainqueur portugais en quarts de finale de l’édition précédente, ne fait pas partie des favoris de l’Euro, même si elle a sa carte à jouer dans le groupe E, aux côtés de l’Espagne, de la Suède et de la Slovaquie. Ce qui est certain, c’est que Robert Lewandowski est incontestablement l’une des stars de ce Championnat d’Europe. Celui qui avait ouvert le score face au Portugal en 2016, et inscrit le premier tir au but, est le joueur le plus capé (115 sélections) et le meilleur buteur (65) de l’histoire de la sélection polonaise. Et s’il a été absent sur blessure trois semaines en avril, et manqué le quart de finale de Ligue des Champions, « Lewy » a fini la saison en boulet de canon, battant le record de buts de Gerd Müller en Bundesliga avec 41 buts (contre 40). Et le Munichois compte bien poursuivre sur sa lancée à l’Euro.

Eden Hazard



Forfait pour l’ouverture de l’Euro, Kevin De Bruyne, opéré après souffert de fractures au nez et à l'orbite gauche suite à un choc avec Rüdiger lors de la finale de la Ligue des Champions, a beau être devenu le dépositaire du jeu belge, Eden Hazard n’en reste pas moins l’une des grandes stars des ambitieux Diables Rouges. Mais s’il est attendu, c’est surtout au tournant, tant l’ancien Lillois n’est plus que l’ombre de lui-même ces derniers mois. Etincelant au Mondial 2018, Hazard reste sur deux saisons très compliquées sous le maillot du Real Madrid, avec 30 apparitions pour 4 buts en Liga, et seulement 7 titularisations cette saison. Les conséquences de son opération à la cheville droite, et à cette plaque qu’il s’est fait poser l’an dernier. Entré en jeu pour les dix dernières minutes dimanche lors de la victoire face à la Croatie, pourra-t-il retrouver toutes ses sensations dans un groupe largement à la portée des troisièmes de la dernière Coupe du monde (Russie, Danemark et Finlande) ? Rien n’est moins sûr…

Harry Kane

Il est le porte-drapeau et le capitaine d’une équipe anglaise ambitieuse, à la recherche de son premier trophée depuis la Coupe du monde 1966. Meilleur buteur (23) et meilleur passeur (14) de Premier League, Harry Kane s’interroge sur son avenir, après une nouvelle saison sans trophée avec Tottenham. A 27 ans, celui qui comptabilise 34 buts en 54 sélections a donc soif de victoires, et espère bien combler ce manque avec les Three Lions, qui font partie des favoris de la compétition après avoir atteint le dernier carré d’un Mondial 2018 dont Kane a fini meilleur buteur. Mais on imagine qu’il troquerait bien un trophée individuel pour un collectif, lui qui rêve de soulever la Coupe Henri Delaunay à Wembley le 11 juillet…