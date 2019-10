Carton plein et record pour Mancini et l'Italie !

Bien sûr, on pourra relever que la Squadra Azzurra, assurée de sa qualification pour l'Euro 2020 depuis le week-end dernier et sa victoire sur la Grèce (2-0), ne menait que d'un petit but ce mardi, sur la pelouse du modeste Liechtenstein grâce à un but de Bernardeschi (2e), mais Marco Verratti, capitaine du soir, et ses coéquipiers vont dérouler après le repos pour s'imposer sans coup férir (5-0) avec des réalisations de Belotti (70e, 90e+2), Romagnoli (77e) et El-Sharaawy (82e).

Roberto Mancini mène ainsi son équipe à une 9e victoire consécutive toutes compétitions confondues et égale du même coup la meilleure série dans l'histoire de la sélection depuis Vittorio Pozzo, entre mai 1938 et mars 1939.

Dans ce groupe J, où l'Arménie avait plus tôt dans la journée fait un pas supplémentaire vers la qualification face à l'Arménie (3-0), la Grèce est parvenue à dominer la Bosnie (2-1).