Capello : "Au rythme de l'Espagne, on risque de souffrir"

Fabio Capello a mis en garde l'équipe nationale italienne contre le fait d'être hypnotisée sur le terrain par le rythme lent de l'Espagne, lors de la demi-finale de l'Euro 2020 entre les deux équipes. L'ancien entraîneur du Real Madrid a analysé les vertus de la Roja et a donné quelques conseils aux joueurs italiens avant le duel, qui aura lieu mardi au stade de Wembley.

"Attention à ne pas s'assoupir"

"L'Italie ne devra pas s'endormir", a confié Capello au Corriere della Sera. "L'Espagne joue un football lent. Si nous suivons ce rythme, nous risquons de souffrir. L'Espagne a de grandes qualités techniques, une excellente possession de balle. Pour contrer cela, nous avons besoin de vitesse pour récupérer le ballon : recommencer et attaquer immédiatement. Nous avons de la qualité et la défense espagnole n'est en aucun cas imbattable." Capello a également accordé une autre interview à La Vanguardia, louangeant les qualités italiennes : "L'Italie est une équipe qui développe un football très rapide, de très bonne qualité", a déclaré Capello. "Tout le monde court, tout le monde aide, ils ont une bonne approche tactique".