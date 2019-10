Ça se complique pour la Suisse, battue au Danemark

La Suisse a concédé sa première défaite dans les éliminatoires de l'Euro 2020 en s'inclinant ce samedi au Danemark (1-0), sur un but en fin de match de Yussuf Poulsen (84e), bien servi par Christian Eriksen. Dans un groupe D assez serré, la "Nati" se retrouve ainsi à quatre points de l'Irlande et du Danemark, avec toutefois un match en plus à disputer, et le Suisse-Irlande de mardi vaudra cher.

Dans le même temps, dans le groupe J, la Bosnie-Herzégovine s'est relancée à la course à la deuxième place derrière l'Italie en dominant son adversaire direct, la Finlande (4-1), avec notamment un doublé de Miralem Pjanic (37e s.p., 58e).

Enfin, la Roumanie, accrochée jusqu'à la 74e minute, a fini par l'emporter sur le terrain des Iles Féroé (0-3). Les coéquipiers de l'ancien Nantais Claudiu Keseru, buteur en toute fin de rencontre, reprennent provisoirement la deuxième place du groupe F à la Suède.