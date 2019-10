La rencontre des éliminatoires de l’Euro 2020 entre la Bulgarie et l’Angleterre a été interrompue à deux reprises lundi soir à Sofia, en raison de chants racistes.

La première interruption a eu lieu alors que les Three Lions menaient 2-0, à la 28e minute, puis un quart d’heure plus tard, à la 43e, quelques instants après le troisième but des Anglais, qui en ont ensuite marqué un quatrième.

Le match pourrait être définitivement interrompu en cas de nouvelle récidive.