Observateur attentif du championnat d'Europe et de l’équipe de France en tant que consultant pour beIN SPORTS, Arsène Wenger a été interpellé par la belle productivité de Paul Pogba dans ce tournoi. Dans les colonnes de L’Equipe, il a tenu à exprimer son admiration envers le milieu de terrain tricolore. « Là, il arrive à une âge où il utilise toutes ses qualités avec efficacité. Il a de très bonnes passes longues, est aussi précis dans son jeu court, il perd moins de temps dans des gestes techniques inutiles », a souligné l’Alsacien.

"Il doit progresser dans sa prise d’informations"

Tout en louant "La Pioche", l’ancien manager d’Arsenal a aussi relevé quelques points où le champion du monde est encore susceptible de progresser. « Il doit être plus patient dans l’orientation du jeu », a-t-il confié, avant de poursuivre : « il a en lui cette capacité de donner les bonnes passes dans les 25, 30 derniers mètres. Mais il faut qu’il soit face au jeu, pas dos au but. Il doit aussi encore progresser dans la prise d’informations avant de recevoir le ballon ».



Wenger a ensuite conclu en indiquant que Pogba peut aussi « gagner encore en concentration ». « Je l’ai vu davantage se faire surprendre à Manchester sur ses phases de jeu qu’avec les Bleus pendant cet Euro. Mais c’est aussi parce qu’avec Bruno Fernandes ils se marchent parfois un petit peu dessus. En équipe de France, il est vraiment le lien entre le milieu bas et l’attaque. Il n’a pas besoin de se projeter plus parce qu’on a du monde devant », a conclu le coach français.