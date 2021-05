Bleus : Varane n'a pas eu de rôle dans le retour de Benzema

Ce matin : séance test dirigée par le préparateur physique pour déterminer l'état physique des Bleus afin d'adapter les prochaines séances physiques 👊 #FiersdetreBleus pic.twitter.com/ovzS2HIKXN

— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) May 27, 2021

Benzema, un joueur d'équipe

Depuis mercredi, les Bleus sont présents à Clairefontaine afin de préparer le Championnat d'Europe (11 juin au 11 juillet). Dans ces périodes avant la tenue d'une grande compétition, les conférences de presse se multiplient et ce jeudi, en plus du transfert de Mike Maignan à l'AC Milan, le retour de Karim Benzema en équipe de France a été abordé. Élément moteur du groupe de Didier Deschamps, Raphaël Varane a abordé le cas de son partenaire au Real Madrid, assurant n'avoir eu de mots à dire.

« Je suis très heureux du retour de Karim dans l'équipe. Pendant cinq, six ans, j'étais dans une position délicate. Entre un ami et le sélectionneur... Vous vous doutez que je suis très très content de son retour. C'est le cas de beaucoup de joueurs dans le groupe, il s'entend bien avec tout le monde. Je n'ai joué aucun rôle. J'ai appris comme vous la sélection », a reconnu le défenseur central des Bleus, avant de songer au prochain problème qui devrait occuper le sélectionneur national. « Je ne pense pas que Karim va bouleverser l'équilibre de l'équipe. L'objectif, pour être performant, c'est de trouver un équilibre entre notre puissance offensive et notre stabilité défensive. Ce sera le rôle du coach. »

Soulignant le liant qu'est capable de générer Benzema dans le jeu, le natif de Lille s'est montré impatient de voir le résultat sur le terrain. « Quand on est un joueur de cette équipe, on est tous un peu excités à l'idée de voir du jeu. C'est logique. Karim, c'est un joueur d'équipe, c'est ce qui fait sa force. »