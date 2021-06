Bleus : Un arbitre expérimenté au sifflet face au Portugal

Les affiches de haut niveau, il connaît plutôt bien. Antonio Mateu Lahoz a été désigné par l'UEFA comme arbitre principal pour la rencontre prévue entre l'équipe de France et le Portugal, mercredi soir à Budapest dans l'optique du troisième et dernier match de la phase de poules de ce Championnat d'Europe dans le groupe F (21 heures). En tête du classement avec 4 unités, la sélection tricolore sera assurée de conserver son premier rang en cas de succès face aux partenaires de Cristiano Ronaldo.

Après leur match nul face à la Hongrie (1-1) et la défaite du Portugal face à l'Allemagne (4-2), les Bleus s'emparent de la 1ère place du groupe F #FiersdetreBleus pic.twitter.com/oG7z8psyPR

— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 19, 2021

Deux matchs arbitrés lors du Championnat d'Europe

Lahoz avait notamment officié lors de la dernière finale de Ligue des Champions, entre Manchester City et Chelsea (0-1) le 29 mai dernier à Porto. Dans la reine des compétitions de clubs, il avait également dirigé le quart de finale aller entre le Bayern Munich et le PSG (2-3) lors duquel Kylian Mbappé avait inscrit un doublé, le 7 avril. Dans ce Championnat d'Europe, l'arbitre espagnol a dirigé deux matchs : d'abord le carton de la Belgique face à la Russie (3-0), puis le duel entre l’Angleterre et l’Écosse (0-0). Lors de ces deux rencontres, Mateu Lahoz n'a distribué que deux cartons jaunes.Benjamin Pavard, sanctionné d'un carton jaune contre la Hongrie samedi, est prévenu.