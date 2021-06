Bleus : Sissoko assume l’élimination

Sortis par la Suisse lundi soir, en 8es de finale de l'Euro 2020, les Bleus doivent assumer tous ensemble, selon Moussa Sissoko. Le milieu de Totenham ne cherche pas à fuir ses responsabilité après cet échec et appelle ses coéquipiers à en faire autant. "Oui, elle (la déception, ndlr) est encore plus forte. On est une équipe qui a l'habitude d'être solide défensivement. À 3-1, il est rare de voir l'équipe de France se faire remonter comme ça. On a peut-être mal défendu par rapport aux matchs précédents. C'est frustrant, c'est dur. Il faut l'accepter, relever la tête, mais ça va prendre du temps", a confié Sissoko au terme du match en conférence de presse.

"On aurait dû gérer la fin de match"

"La première période fut compliquée mais on a montré un autre visage en seconde. À 3-1, on aurait dû mieux gérer cette fin de match. Tout le monde est déçu dans le vestiaire. Le coach a vu de la déception sur le visage de tous et on en a vu sur le sien. Il a su trouver les mots justes. On va assumer tous ensemble", a encore indiqué le milieu de terrain.