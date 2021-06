Après une première victoire prometteuse contre le Pays de Galles, l'équipe de France enchaîne rapidement avec un second match de préparation contre la Bulgarie, mardi, au Stade de France (21h10), avant de disputer l'Euro 2020. Et pour cette dernière répétition avant le début de la compétition, Didier Deschamps ne devrait pas trop faire tourner son effectif.

Koundé, déjà devant Dubois ?

En effet, le sélectionneur des Bleus devrait reconduire son 4-3-3 avec la présence de Mbappé, Griezmann et Benzema en attaque comme l'annonce L'Equipe. Absent contre les Gallois après avoir remporté la Ligue des Champions, N'Golo Kanté pourrait être positionné dans un rôle de sentinelle, derrière Paul Pogba et Corentin Tolisso ou Adrien Rabiot.



Deschamps pourrait également opter pour Thomas Lemar dans ce rôle de relayeur. Concernant la défense, Lenglet et Digne remplaçaient Kimpembe et Hernandez lors de la séance d'entraînement de dimanche. Plus surprenant, Koundé a succédé à Pavard sur le flan droit et semble devancer Léo Dubois dans la hiérarchie.

Rabiot : "J'ai changé"