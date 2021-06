Bleus : Pogba dément des tensions entre Giroud et Mbappé

"Je ne sens pas de tensions, rien du tout"

Pogba veut gagner le tournoi et n'est concentré que sur cet objectif

Au terme de la victoire de la France face à la Bulgarie, mardi soir (3-0), Olivier Giroud avait exprimé sa frustration de ne pas toujours recevoir les ballons sur le terrain. Une phrase que Kylian Mbappé a prise pour lui et le jeune attaquant des Bleus aurait eu très envie de répondre ce jeudi en conférence de presse . Cependant, Didier Deschamps n’a pas accédé à sa demande et c'est Paul Pogba qui est apparu devant les médias.Le milieu de terrain des Bleus a nié d’éventuelles tensions entre ses deux coéquipiers. "Franchement, je suis dans l'inside, il n'y a rien, il y a toujours eu une très bonne ambiance avec tout le monde.Vous connaissez très bien Kylian, ses qualités, il peut marquer et faire beaucoup de passes décisives, il le fait, il est vraiment altruiste, il joue pour l'équipe même si je lui dis toujours que ce serait bien qu'il défende un peu plus. Il n'y a rien, rien n'est ressorti, je ne sens pas de tensions, rien du tout. C'est du sourire", a clamé Pogba à propos de ce sujet.Le match face à l'Allemagne, mardi 15 juin à Munich, déjà présent dans sa tête, le champion du monde 2018 a confié son désir d'aller au bout du tournoi continental, ce qui pourrait permettre par la même occasion d'effacer une déception passée. ", a-t-il assuré, en s'adressant aux supporters.Enfin, concernant son avenir, alors qu'il est sous contrat jusqu'en juin 2022 avec Manchester United, le natif de Lagny-sur-Marne a reconnu être focalisé sur la compétition. "Des contacts avec Paris ? Il me reste un an de contrat. Tout le monde le sait. Je n'ai pas encore eu de proposition concrète (de la part de Manchester United, ndlr). Je ne me suis pas posé avec les dirigeants et l'entraîneur, je suis encore à Manchester. Ma pensée là c'est le Championnat d'Europe. Je suis concentré., a glissé Pogba.