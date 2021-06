Bleus : Optimisme pour la blessure de Benzema

Benzema devrait être apte face à l'Allemagne

Lors du succès des Bleus face à la Bulgarie, mardi soir (3-0), Karim Benzema a dû sortir sur blessure lors de la 40ème minute de jeu après avoir été victime d'une béquille suite à un duel aérien avec un défenseur adverse. Remplacé par Olivier Giroud, auteur d'un doublé, Benzema affichait un large sourire à côté de Kylian Mbappé durant la deuxième période. En conférence de presse d'après-match, Didier Deschamps avait montré un certain calme au moment d'évoquer le cas du joueur."Il a pris un coup, une béquille sur le vaste interne du genou et sur le muscle. Il sentait le muscle dur, il ne fallait pas prendre de risque. C'est pour ça qu'il est sorti", avait-il expliqué, sans s'inquiéter pour la suite : "On va faire ce qu'il faut et ne pas passer chaque jour en se demandant comment il va. Les fameux et désagréables impondérables sont là. C'est difficile à digérer mais il faut faire avec. Aujourd'hui, il n'y a rien de dramatique."Ce mercredi, RMC Sport dévoile de bonnes nouvelles. Selon cette source, qui cite l'entourage de Benzema, le muscle a dégonflé durant la nuit et. RMC indique également que Benzema devrait bien être apte pour le premier match du Championnat d'Europe, mardi 15 juin à Munich face à l'Allemagne de Toni Kroos.