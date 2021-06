A quatre jours du premier match de l’équipe de France dans ce championnat d'Europe contre Allemagne, tout ne va pas pour le mieux au sein du groupe tricolore. Malgré les propos tenus par Paul Pogba en conférence de presse jeudi faisant croire le contraire, il y a bien des tensions au sein de l’équipe et elles concernent Kylian Mbappé et Olivier Giroud.



Mbappé a du mal à passer l'éponge



Selon L’Equipe, l’attaquant du PSG est toujours furieux à cause des déclarations qu’a tenues son coéquipier à l’issue du match amical contre la Bulgarie (3-0) et à travers lesquelles il l’avait indirectement pointé du doigt. Un agacement qu’il n’a pas forcément cherché à cacher lors de la dernière séance d’entrainement.



Certes, les deux hommes ont échangé plusieurs ballons et des passes décisives lors d’une opposition improvisée et il y a aussi eu une accolade de l’avant-centre des Blues pour Mbappé sous les yeux des journalistes, mais le malaise est encore bien présent. C’est ce que l’on pourrait déduire à travers le visage ferme affiché par le prodige de Bondy à sa sortie du terrain. Il a même été le premier à aller prendre sa douche, tandis que le reste des troupes sont restées se rafraichir ou se chambrer. D’aucuns relèveront que c’est son côté compétiteur, mais il est certain que ce n’est pas le genre de signal que les supporters attendent à l’approche d’un grand tournoi.

