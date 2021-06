Bleus : Mbappé aborde son duel avec Neuer

Son avenir au PSG demeure encore flou, même si son président, Nasser al-Khelaïfi, a assuré que Kylian Mbappé n'allait pas partir libre. Focalisé sur le prochain championnat d'Europe, qui démarre vendredi avec Italie-Turquie, l'attaquant des Bleus pense déjà à la date du 15 juin, et l'affrontement face à l'Allemagne dans le groupe F. Si la sélection dirigée par Didier Deschamps devra également affronter la Hongrie (samedi 19 juin) et le Portugal (le mercredi 23 juin), le natif de Bondy a ciblé le match face à l'Allemagne comme différent.

Dans un entretien accordé à Bild, Mbappé a parlé du tournoi continental et de l'affiche prévue pour l'entame de la compétition. "Le match le plus difficile? Contre l'Allemagne. Parce que c'est notre premier match. L'équipe allemande est composée de nombreux jeunes joueurs extrêmement ambitieux. L'Allemagne a une équipe extraordinaire avec un collectif très fort", a-t-il expliqué. Largement victorieuse contre la Lettonie lundi soir pour son dernier match de préparation avant la compétition (7-1), la sélection dirigée par Joachim Löw arrivera avec une confiance importante. Face à Mbappé, se dressera notamment Manuel Neuer, champion du monde 2014 et qui a déjà été opposé à l'attaquant du PSG en quarts de finale de Ligue des Champions cette saison (victoire 2-3 puis défaite 0-1).

Le joueur a reconnu avoir préparé son duel avec le gardien âgé de 35 ans, qu'il porte en haute estime. "Oui, Neuer est l'un des meilleurs gardiens de l'histoire du football. Je l'ai joué quelques fois donc je le connais très bien. Je le regarde au préalable et j’analyse tout pour voir ce qu'il aime particulièrement et ce qu'il n'aime pas. Cela m'aidera à marquer contre lui", a expliqué Mbappé, qui s'est gardé de dévoiler les points faibles observés chez le natif de Gelsenkirchen.