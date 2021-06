Les Bleus de Didier Deschamps se mesurent mercredi soir au Portugal à l’occasion de leur ultime match de poule. Qualifiés pour les 8es depuis lundi soir, les Tricolores n’ont pas d’obligation de résultat. Mais, cela ne les empêche pas de viser uniquement les trois points lors de cette opposition.



Lors du point-presse d’avant-match, Hugo Lloris a assuré qu’il n’est pas question de faire de calculs par rapport à un possible adversaire à affronter (ou éviter) au prochain tour. « L’objectif, quand on démarre un match, sera de le gagner. Les Portugais ont un peu plus d’enjeu que nous, et ça passe par un résultat positif. (...) Ce sera important d’arriver en huitièmes de finale avec des repères », a-t-il confié.

« Continuer à engranger de la confiance »

Le gardien tricolore a aussi souligné l’importance de préserver une bonne spirale et éviter un coup d’arrêt qui pourrait être nuisible au moral. « Quelle que soit l’issue finale, que l’on soit premiers, deuxièmes ou troisièmes, si on veut aller au bout de la compétition il y aura d’autres défis face à des grandes nations, a-t-il déclaré. L’objectif est de jouer le match pour le gagner, pour continuer notre bonne dynamique et à engranger de la confiance au vu de la nouvelle compétition qui démarrera à partir des huitièmes de finale ».



Face à la Seleçao, l’équipe de France reste sur un fâcheux revers dans un grand tournoi. C’est la finale de l’Euro 2016 perdue. Y aura-t-il un esprit de revanche ? La réponse de leur capitaine : « On doit s’appuyer sur ce qui a été fait par le passé, mais c’est une autre compétition avec d’autres enjeux ».