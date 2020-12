Deschamps sur l'Euro 2021 : "Quand on commence une compétition, c'est pour aller au bout" https://t.co/3oX8LrDlYK

Deschamps va devoir trancher

En tant que championne du monde en titre, l’équipe de France se présentera en grande favorite à l’Euro l’été prochain. Et c’est un statut que les Tricolores comptent bien honorer. Invité d’une émission sur Europe 1 ce lundi, Didier Deschamps, le sélectionneur,"Quand on commence une compétition, c'est pour aller au bout", a tonné le patron des Bleus.Tout en dévoilant les ambitions que lui et ses hommes nourrissent en vue de cette compétition,« Des matchs très difficiles nous attendent avec l'Allemagne, le Portugal et la Hongrie. C’est une véritable étape qu'il faudra bien franchir pour espérer continuer notre route », a-t-il souligné. Face au tenant du titre et aussi la sélection la plus titrée de l’épreuve, il s’agira en effet d’être prêt d’entrée sous peine de connaitre une mauvaise surprise.Les Bleus ont encore six mois pour préparer cet Euro. Pour Deschamps, la priorité désormais est de recueillir un maximum d’informations sur les adversaires, mais aussi de préparer sa liste.: « Oui, ce seront des choix difficiles car j’ai la chance et le privilège d'avoir des joueurs de qualité en quantité très importante. Mais, je suis habitué à des choix difficiles ». Pour rappel, au début de ce mois, DD avait indiqué qu’il avait déjà les noms des 23 en tête.