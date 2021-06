Le Portugal joue sa place en huitième de finale du championnat d'Europe, mercredi contre la France. Surclassée par l’Allemagne lors de sa dernière sortie, la Seleçao est tenue de réagir pour éviter un fiasco. La tâche ne s’annonce pas facile, mais son sélectionneur est convaincu qu’elle va le faire. Mieux, il reste persuadé qu’il y a moyen de rééditer l’exploit de 2016 en allant au bout de l’épreuve.

Santos se voit déjà en finale

En conférence de presse dimanche, le coach lusitanien a fait savoir que ses ouailles restent suffisamment armées pour battre n’importe quel adversaire qui se dressera sur leur chemin. « Ma conviction est que le Portugal peut atteindre la finale et la remporter, a-t-il clamé. C'est ma conviction et mon envie. Le plus important c'est que je crois qu'on va réussir à se qualifier. Après cela, ce sera match après match et je pense que tout peut se passer. »



Depuis samedi et le faux-pas contre la Mannschaft (4-2), Santos est sévèrement montré du doigt dans son pays. Il fait aussi face aux critiques des supporters. Une situation qui est loin d’être idéale. L’intéressé n’est pas déstabilisé pour autant, car il sait que tout reviendra dans l’ordre en cas d’un bon résultat face aux Bleus. « Les supporters étaient un peu déçus par la Seleção et ils le manifestaient, et c’est leur droit, a reconnu l’entraineur champion d’Europe. J’ai toujours dit qu’ils pourront toujours compter nous, parce qu’on va tout faire pour leur donner du bonheur. On en a déjà donné beaucoup mais ce qu’on n’aime pas du tout c’est procurer de la tristesse. Et après une tristesse on veut de nouveau donner du bonheur ».