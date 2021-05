Bleus : Le Graët se réjouit du retour de Benzema

Multipliant les prestations de haute volée depuis plusieurs saisons sous le maillot du Real Madrid, Karim Benzema a été rappelé en équipe de France par Didier Deschamps à l'occasion du prochain Championnat d'Europe (11 juin-11 juillet). Ce retour après une absence de plus de cinq ans et demi chez les Bleus a suscité de nombreuses réactions, notamment de la part de Kylian Mbappé. Ouvrant un large éventail de possibilités dans les articulations futures du schéma des Bleus, la convocation de l'attaquant âgé de 33 ans renforce encore un peu plus le statut de l'équipe de France avant le tournoi continental.



Le sélectionneur national, Didier Deschamps, a expliqué qu'il avait eu une discussion avec le joueur avant de prendre sa décision. "Pour arriver à cette décision, il y a eu des étapes importantes. On s'est vu, on a discuté longuement. C'était l'étape la plus importante. Après cela, j'ai eu une longue réflexion, pour en arriver à prendre cette décision. Je ne vais pas dévoiler un mot de la discussion, ça ne nous regarde que tous les deux. J'en avais besoin, il en avait besoin", a-t-il indiqué sur TF1 et M6.

"Il aura à cœur d'aider l’Équipe de France à atteindre ses objectifs"



Sur le site officiel de la Fédération Française de Football, Noël Le Graët s'est montré très heureux de cette nouvelle. "Le prochain Championnat d’Europe des nations s’annonce comme un moment attendu de retour au terrain et au jeu. L’Équipe de France championne du monde, finaliste de l’Euro 2016, nourrit avec la Fédération de légitimes ambitions pour cette compétition de très haut niveau. Elle aura à cœur de faire vivre des émotions à tous ses supporters partout en France. La liste des joueurs retenus par Didier Deschamps et son staff technique s’inscrit dans cette volonté. Elle est composée de joueurs talentueux, expérimentés, qui forment un collectif soudé. Si le retour dans le groupe de Karim Benzema a pu surprendre certains, il me réjouit. J’estime que c’est une excellente décision, compte tenu de son talent et de ses performances remarquables ces derniers mois. Je suis certain qu’il sera heureux de retrouver ses partenaires et aura à cœur d’aider l’Équipe de France à atteindre ses objectifs, comme il l’a toujours fait lorsqu’il a été appelé", a-t-il expliqué.