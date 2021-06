Bleus : La réaction de Benzema après l'élimination

Triste et déçu suite à l’issue du match, j’aurai aimé continuer à vous faire vibrer encore longtemps. Merci pour votre soutien, merci pour la force que vous m’avez donnée. Rien n’est jamais facile, on continue à se battre pour préparer l’avenir et revenir encore plus fort 🇫🇷🙏🏻 pic.twitter.com/wm8qdhv8QS

En deux minutes, Karim Benzema a permis à la France de se placer devant la Suisse alors qu'elle était menée au score dans ce huitième de finale de Championnat d'Europe.Auteur de 4 buts en 4 matchs dans le tournoi continental, Benzema a effectué son retour dans une grande compétition, lui qui restait sur le souvenir douloureux de la Coupe du monde disputée au Brésil, avec l'élimination en quarts de finale face à l'Allemagne en 2014 (0-1).Lundi soir, avec son doublé, Benzema a rejoint Zinédine Zidane à la sixième place du classement des meilleurs buteurs de l’histoire de l’équipe de France, avec 31 réalisations au total mais, bien sûr, il a été affecté par l'élimination des Bleus. Par le biais d'un message posté sur son compte Twitter, le natif de Lyon a exprimé son sentiment général. "