Bleus, la course à l'Euro: Griezmann et Mbappé se distinguent

Griezmann, la Coupe est pleine

Première finale, rendement maximal: Antoine Griezmann a montré la voie à Barcelone samedi en inscrivant le but inaugural de la large victoire des Catalans en finale de la Coupe du Roi (4-0). L'attaquant français, jusqu'ici jamais arrivé à ce stade de la Copa del Rey, a même inscrit un deuxième but en fin de match, toutefois annulé pour hors jeu. Il a glané par la même occasion son premier trophée depuis son arrivée au Camp Nou. Surtout, il marque des points dans son duel avec Ousmane Dembélé, autre Barcelonais qui rêve de l'Euro. Ce dernier l'avait supplanté au sein de l'attaque barcelonaise lors du récent Clasico contre le Real Madrid... perdu par les Blaugranas.

Mbappé, toujours affamé

C'est l'assurance tous risques du PSG, et il n'est jamais rassasié: grâce à son doublé, Kylian Mbappé a encore sorti le PSG d'une situation délicate dimanche contre Saint-Etienne (victoire 3-2). Avec 23 buts en Ligue 1 et huit en Ligue des champions, l'attaquant de 22 ans ne semble pas perturbé outre mesure par les spéculations autour de la fin de son contrat, fixée au mois de juin 2022.

Et il est encore moins rassasié: "On veut gagner, on veut gagner! On est des compétiteurs", s'est exclamé le natif de Bondy au micro de Canal+, alors que le PSG reste engagé en Ligue des champions et en Coupe de France, qu'il retrouvera dès mercredi contre Angers.

N'Golo Kanté, milieu précieux

Le milieu de terrain de Chelsea a formé une paire très efficace avec Jorginho, dans la demi-finale de Coupe d'Angleterre remportée contre Manchester City (1-0). En dehors des vingt dernières minutes, les Blues ont dominé la bataille du milieu, et le doivent une nouvelle fois en grande partie à l'ancien Caennais, qui a toutefois perdu un peu plus de ballons que d'habitude.

Chelsea surprend City et file en finale !

Entre la bataille pour la quatrième place, qualificative pour la prochaine Ligue des Champions, la demi-finale de cette compétition contre le Real Madrid, et la finale de Coupe d'Angleterre le 15 mai contre son ancien club, Leicester, Kanté se prépare à un fin de saison très intense.

Hernandez, la tuile

Lui n'a plus que le titre de champion d'Allemagne dans le viseur et risquait moins la surchauffe: pourtant, Lucas Hernandez a dû quitter prématurément ses équipiers du Bayern Munich samedi lors de leur succès face à Wolfsburg. Le défenseur de 25 ans souffrait apparemment du tibia après un choc brutal avec le défenseur de Wolfsburg Melingo Mbabu pendant le temps additionnel. Il a quitté la pelouse soutenu par deux soigneurs.