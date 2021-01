Bleus, la course à l'Euro: du mieux pour Pogba, dix minutes pour Griezmann

Regain de forme pour Pogba

Sans livrer une performance exceptionnelle, le milieu de terrain de Manchester United Paul Pogba a répondu présent contre Aston Villa (2-1) vendredi, et aidé sa formation à prendre le dessus sur la deuxième meilleure défense de Premier League. Il a souvent été dans les bons coups de son équipe en première période et aurait même pu marquer sur une frappe lointaine (25e). Il avait été trop altruiste quelques minutes plus tôt en laissant un ballon filer pour Fred, alors qu'il était en position idéale. Il a aussi été plus réactif et impliqué sur le plan défensif.

Pogba a disputé intégralement cinq des sept derniers matches de MU en Championnat, après avoir été souvent mis à l'écart pendant l'automne, notamment en Ligue des champions, où la formation d'Ole Gunnar Solskjaer a été piteusement éliminée. Même si son avenir à Manchester est très incertain, sa dynamique actuelle est favorable.

Griezmann, sans temps de jeu

Antoine Griezmann avait dit "adios" à 2020 sur une prestation transparente contre le mal-classé Eibar (1-1) mardi dernier au Camp Nou. La nouvelle année n'a pas mieux démarré, dimanche chez la lanterne rouge Huesca (1-0), où le champion du monde français n'a disputé que les dix dernières minutes de jeu.

Entré à la place de l'avant-centre Martin Braithwaite, il ne s'est distingué ni en bien, ni en mal mais son manque de temps de jeu et d'efficacité offensive interpellent: l'attaquant français n'a pas marqué depuis un mois et sept apparitions consécutives avec le Barça.

Guendouzi, futur papa épanoui

Mattéo Guendouzi a inauguré l'année 2021 avec un but samedi qui a lancé la victoire du Herta Berlin contre Schalke 04, une réalisation que le futur papa de 21 ans a célébré en tétant son pouce, ballon sous le maillot. L'air de la Bundesliga fait décidément du bien au milieu prêté par Arsenal, qui enchaîne les titularisations avec le club de la capitale allemande. C'est le deuxième but inscrit outre-Rhin par l'ancien joueur de Lorient, après celui face à Mönchengladbach (1-1) mi-décembre.

