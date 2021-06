Sur sa première en équipe de France

"Tout n'a pas été facile dans ce match collectivement ou individuellement. Défensivement, je me suis senti bien. C'est peut-être sur le côté offensif où ça a été plus compliqué, quelque chose de moins naturel dans mon jeu. J'ai quand même pris du plaisir dans un grand match, contre le Portugal et avec beaucoup de ferveur.

Sur le positionnement en latéral droit

Mon poste de base est défenseur central, le sélectionneur est au courant. Il sait que je peux évoluer à ce poste et m'y adapter. En y jouant peu, j'ai peu d'automatismes mais j'essaie de répondre présent (...) Latéral, c'est un poste différent de défenseur central qui nécessite un apport offensif conséquent. Ça passe par la répétition et les automatismes que j'ai peut-être plus en club qu'en sélection.

Sur l'animation avec Tolisso

On a plutôt travaillé défensivement, on l'a plutôt bien fait. On n'a pas été mis en difficulté. Nous n'étions pas à nos postes de prédilection. On a fait du mieux qu'on pouvait. Offensivement, ça a été plutôt difficile pour nous mais défensivement, on a fait du bon travail

Sur les blessures de Digne et Hernandez

Je ne les ai pas encore croisés aujourd'hui encore. Du moins, je n'en ai pas discuté avec eux. Je ne sais pas vraiment quelle est la gravité, ni la nature de leur blessures. On va attendre de voir. On est inquiets parce que ce sont des joueurs importants pour l'équipe."