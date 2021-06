Bleus - Kanté remplace Rabiot face à la Bulgarie !

Le Stade de France sera ce mardi soir le théâtre du dernier match de préparation de l'équipe de France avant le début du Championnat d'Europe, le mardi 15 juin face à l'Allemagne à Munich. Ainsi, contre la Bulgarie (21h10), Didier Deschamps devrait donner quelques indications sur sa possible composition face à la Mannschaft. Devant 5 000 personnes, les Bleus vont donc tenter une montée en régime avant le tournoi continental.

La composition de nos Bleus pour affronter la Bulgarie ! #FRABUL #FiersdetreBleus 🇫🇷🇧🇬 pic.twitter.com/mjjP37PUoe

Kanté de retour dans l'entrejeu



À cette occasion, la France évoluera dans un maillot blanc et avec le trio composé par Antoine Griezmann, Kylian Mbappé et Karim Benzema sur le front offensif. Derrière eux, on pourra observer un trio dans l'entrejeu composé par Corentin Tolisso, N'Golo Kanté et Paul Pogba. C'est donc dans un dispositif en 4-4-2 losange que la sélection tricolore va jouer, comme lors du match face au pays de Galles, le 2 juin dernier à Nice (3-0) et le milieu de terrain de Chelsea sera bien titulaire après avoir été mis au repos suite au succès de Chelsea en Ligue des Champions. De son côté, la Bulgarie évoluera dans un système en 4-3-3 avec un trio offensif mené par Kiril Despodov, Atanas Iliev et Ilian Iliev.



La composition de la France : Lloris - Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez - Tolisso, Kanté, Pogba, Griezmann - Mbappé, Benzema.



La composition de la Bulgarie : Naumov - Turitsov, Hristov, Antov, Bozhikov - Chochev, Yankov, Kraev - Despodov, A. Iliev, I. Iliev.