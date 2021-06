Bleus : Griezmann, un statut de patron confirmé

7 - Antoine Griezmann est le meilleur buteur de l'équipe de France cette saison avec 7 réalisations. Jefe. pic.twitter.com/2BDLcr0k8P

— OptaJean (@OptaJean) June 8, 2021

Meilleur buteur des Bleus cette saison

lors de chacun des 3 derniers matches de l'équipe de France. Souvent présent entre les lignes afin de faire le lien entre le milieu et l'attaque, il a profité au mieux du système - devenu un 4-3-3 plutôt qu'un 4-4-2 losange - et a été un danger permanent pour la Bulgarie qui n'a jamais su le détecter. Percutant et très juste dans ses mouvements, Griezmann arrive dans une dynamique très positive avant le choc face à l'Allemagne, mardi 15 juin à Munich.



Les attentes envers l'équipe de France sont élevées avant le Championnat d'Europe (11 juin-11 juillet). José Mourinho lui-même a reconnu que tout autre résultat qu'un sacre final serait synonyme de compétition ratée pour les hommes de Didier Deschamps. Mardi soir face à la Bulgarie (3-0) , la prestation globale n'a pas été parfaite, Karim Benzema a dû sortir sur blessure,. En délicatesse sous le maillot du Barça, le natif de Mâcon s'est montré décisif en inscrivant un superbe ciseau, détourné par un défenseur lors de la 30ème minute.Le meilleur buteur des Bleus cette saison (7 réalisations, selon Opta), a su faire perdurer sa belle dynamique en marquant