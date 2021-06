Bleus : Griezmann, Mbappé et Benzema soutiennent Dembélé

Y'a les dribbles, les crochets, les buts, les blessures… mais surtout il y a l'homme ! Encore un obstacle à franchir sur ton chemin mais tu vas revenir plus fort ! Je suis triste de te voir partir de cet euro, mais sache que tu seras sur le terrain avec nous 💪🏼❤️ pic.twitter.com/za9s0pdRcj

— Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) June 21, 2021

Cela devait être une année spéciale pour Ousmane Dembélé. Privé d'équipe de France durant deux ans et demi, le virevoltant ailier a finalement été convoqué pour le tournoi continental, reporté d'un an en raison de la pandémie de coronavirus. Entré en jeu face à la Hongrie, samedi, il n'est resté que 30 minutes sur le terrain avant d'être remplacé par Thomas Lemar. Depuis ce lundi, c'est officiel : en raison d'une blessure au tendon du genou, le joueur du FC Barcelone a quitté le groupe et ne rejouera plus dans le tournoi.Avec cette nouvelle, le rapport entre la sélection tricolore et le natif de Vernon s'est frustré un peu plus encore. Toutefois, ses coéquipiers ont affiché un large soutien envers Dembélé. Sur Twitter, Antoine Griezmann a salué son coéquipier du côté du Camp Nou et chez les Bleus : "Y'a les dribbles, les crochets, les buts, les blessures… mais surtout il y a l'homme!. Je suis triste de te voir partir de ce Championnat d'Europe, mais sache que tu seras sur le terrain avec nous." Quant à Kylian Mbappé, il a mis en exergue la force de caractère de Dembélé, via un message posté sur son compte Instagram. "Mon Brook. Une nouvelle épreuve mais on se sait, t'es plus fort que ça". Karim Benzema, qui dispute sa première compétition internationale avec les Bleus depuis la Coupe du monde 2014, y est lui aussi allé de son message, assez personnel : "Courage fumier”, a écrit le joueur du Real Madrid et des Bleus dans une story Instagram.Considéré comme un remplaçant de luxe dans le groupe de la France, Dembélé laissera tout de même à Didier Deschamps un large éventail de possibilités avec Olivier Giroud, Wissam Ben Yedder, Kingsley Coman et Marcus Thuram, prêts à sortir du banc afin de faire la différence. Dès mercredi soir (21 heures) face au Portugal à Budapest ?