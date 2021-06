Bleus : Digne évoque le duel face à Ronaldo

Ne pas laisser d'espaces à Ronaldo, une priorité pour les Bleus



Après leur match nul face à la Hongrie (1-1) et la défaite du Portugal face à l'Allemagne (4-2), les Bleus s'emparent de la 1ère place du groupe F #FiersdetreBleus pic.twitter.com/oG7z8psyPR

— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 19, 2021

Buteur lors de la défaite du Portugal face à l'Allemagne samedi (2-4), Cristiano Ronaldo, 36 ans, ne cesse de se réinventer pour faire face au temps qui passe.pour le troisième match de ce groupe F (21 heures). Vainqueur du dernier tournoi continental, disputé en France en 2016, Ronaldo avait dû sortir sur blessure en finale face à la France après un choc avec Dimitri Payet et sera attendu contre la défense tricolore.Ce lundi en conférence de presse, Lucas Digne a évoqué le cas du capitaine du Portugal. Titularisé face à la Hongrie samedi, le latéral d'Everton se méfie, à raison, de Ronaldo.. Sa longévité ? C'est extraordinaire ce qu'il arrive à faire durant toute sa carrière, c'est un exemple de travail pour tous les joueurs", a-t-il assuré.Avec le souvenir de 2016 en tête, Digne espère que la France sera capable de renverser le Portugal, comme cela avait été le cas en Ligue des Nations en novembre 2020 grâce à un but de N'Golo Kanté. "La finale de l’Euro 2016 était une très mauvaise journée mais après avoir perdu ce Championnat d’Europe en France devant notre public, on a montré une grande force de caractère pour décrocher la Coupe du monde 2018., a jugé Digne. En cas de victoire, la France serait alors assurée de conserver la tête de ce groupe F avant les huitièmes de finale du tournoi continental.