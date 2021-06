Bleus - Deschamps : "Préparer l'équipe pour le 15 juin"

Didier Deschamps pense d'abord à l'Allemagne. La Mannschaft sera le premier opposant de la France lors du Championnat d'Europe (11 juin-11 juillet) à Munich le 15 juin et le sélectionneur national n'a que deux rencontres afin de préparer au mieux l'entrée dans la compétition. La première à Nice, mercredi soir face au Pays de Galles (21h05), puis celle face à la Bulgarie, le 8. Ce mardi en conférence de presse, il a reconnu son objectif : "Dans mon esprit, la priorité, c'est de préparer l'équipe pour le 15 juin. J'aurai un choix de départ, ce n'est pas dit que ce soit celui-là pour le 15 juin, en enlevant les trois joueurs de Chelsea et Thomas Lemar qui reprendra l'entraînement collectif après le match."

"Deux répétitions avant le premier examen"



Disposant d'un effectif au talent certain, il n'a pu échapper à la question de la possible association entre Kylian Mbappé et Karim Benzema sur le front de l'attaque. "La qualité, ils l'ont, ça dépendra aussi de notre milieu de terrain, tout ça est lié. Je me doute bien que ça peut aller jusqu'à combien de passes a fait l'un à l'autre. Je ne peux pas les dissocier du reste de l'équipe", a indiqué le natif de Bayonne. Décrivant son groupe de joueurs comme compétitif, Deschamps a évoqué le cas de l'attaquant du Real Madrid qu'il perçoit dans un état d'esprit optimal. "Il est là dans un groupe qu'il connait, il met beaucoup d'envie lui comme les autres. Il est plein de vie, d'envie, il a le sourire."

Véritablement focalisé sur l'Allemagne et l'entrée en lice pour le tournoi continental, il a confirmé son désir de parvenir à trouver un vrai équilibre. "Pour se créer des occasions et marquer des buts, il y a des équilibres à avoir mais pas au détriment de l'aspect défensif. On a deux répétitions avant le premier examen, le 15", a jugé Deschamps.