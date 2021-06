🏆 #EURO2020 🇵🇹🇫🇷 #PORFRA

Même si elle n’a pris que cinq points sur neuf possibles, l’équipe de France a achevé son parcours dans le groupe F du Championnat d'Europe en devançant ses trois adversaires. Ce mercredi, un nul contre le Portugal (2-2) a été suffisant pour rester en tête.les Tricolores ne pouvaient qu’être heureux au coup de sifflet final. Ce fut le cas principalement de Karim Benzema, auteur d’un doublé."C'est parti un peu dans tous les sens. Au moment où on maîtrisait le mieux, ils étaient proches de craquer. Il y a ce penalty... En sachant aussi ce que les Hongrois on fait en Allemagne, ils n'ont craqué qu'à la fin. Cela prouve bien que ce groupe était difficile, pour tout le monde. On finit premiers, on sait ce qui nous attend maintenant. on va apprécier. Et une nouvelle compétition commence. Cela fait plaisir pour Karim. Il était en recherche de ça, il n'a pas perdu sa confiance, ni la mienne. Tant mieux qu'il ait été au rendez-vous ce soir. La Suisse, un match abordable ? Écoutez, on en a eu des matchs dits "abordables". La Suisse s'est qualifiée. On a eu des observateurs qui l'ont suivi. On a vu des bouts de matchs avec Guy Stéphan aussi. On va bien récupérer et on va préparer cela du mieux possible."« Ce que i’ai ressenti après mon but ? Beaucoup de joie, de fierté après avoir marqué. Tout le monde l’attendait. Il y avait cette pression sur moi, mais je suis un joueur de foot, un professionnel et je me nourris de ça. Qu’est-ce que ça fait de retrouver le chemin des filets ? Ça fait plaisir de marquer, et en plus on est qualifiés. J’avais envie de marquer dans cette équipe-là, car je sais que les buts sont très importants dans cette compétition. »« On est satisfaits bien sûr. Le plus important c’est la qualification et la 1place. C’est sûr qu’on voulait gagner, mais on va se contenter du nul. On doit monter en puissance. On ne doute pas de nous. On va bien récupérer et ensuite penser au prochain match. Un Pogba XXL ? C’est à vous de dire ça, pas à moi. Moi je donne le maximum. J’essaye de donner le ballon du mieux possible aux attaquants, et faire mon boulot. On peut toujours progresser sur plein de choses. Comme sur la frappe aujourd’hui. J’espère que la prochaine fois, ça sera au fond. Je suis quand même content du résultat de l’équipe et de la performance. »