Quel avenir pour Didier Deschamps suite à l'élimination des Bleus du championnat d'Europe 2020 face à la Suisse ? Les Bleus sont tombés en 8es de finale de la compétition continentale et Deschamps a été tancé pour ses décisions durant la rencontre par plusieurs observateurs. Quid du patron de la FFF ? L'heure de Zinedine Zidane est-elle enfin venue ? Noël Le Graët a du mal à digérer la gifle, lui qui a profité de l’assemblée générale du CNOSF, pour évoquer l’élimination, se disant "très déçu". "A 3-1 je croyais que c'était gagné. On rate le dernier penalty, pour ne pas atteindre les quarts c'est une déception, ceci dit c'est les aléas du foot tout le monde vous le dira", a-t-il indiqué.

"Une grosse déception"

Le dirigeant a également glissé qu’il allait rencontrer Didier Deschamps afin de faire le point après cet échec. DD est-il menacé ? "Non, je ne pense pas, a tonné Le Graët dans des propos relayés par RMC. Il ne faut pas confondre les choses, on aura besoin de discuter (...) J'ai beaucoup d'affection pour lui, je connais les difficultés du foot. Ça tient à tellement peu de choses." Deschamps est encore sous contrat jusqu’à la fin de la Coupe du monde 2022,