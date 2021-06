C'était peut-être le prix à payer pour définitivement manger son pain noir. Karim Benzema, sept ans plus tard, a poursuivi une malheureuse série pour arriver à un troisième penalty manqué de suite en équipe de France (voir plus bas). Mais ce n'est évidemment pas ce qu'on retiendra de la prestation de l'avant-centre du Real Madrid. Certes, le match de mercredi soir face aux Gallois (3-0) a été rendu globalement plus facile par l'expulsion rapide et pas forcément bienvenue de Neco Williams, auteur d'une main devant sa ligne de but provoquée justement par un tir de Benzema.

Toutefois, la prestation très juste et les nombreuses occasions de l'ancien Lyonnais (neuf tirs, trois cadrés) ont très vite rappelé le "KB9" en mode Real Madrid, dictant le tempo au coeur du jeu comme sur cette remarquable passe pour Kylian Mbappé en fin de première période, afin de conclure une combinaison du triangle tant attendu avec Antoine Griezmann. A l'issue de la rencontre, Didier Deschamps a confirmé qu'il l'avait lui aussi trouvé bien présent et à son aise techniquement, rappelant à son tour qu'il s'inscrivait dans un collectif et qu'il l'avait prouvé sur ce premier match en bleu, cinq ans et 237 jours après sa dernière cape (plus long écart entre deux sélections depuis Roger Scotti, cinq ans et 341 jours entre 1950 et 1956).



"C'était très bien, ça monte en puissance après une saison difficile avec la répétition des matchs, estime de son côté le principal intéressé (sur TF1). C'est de bon augure. On va encore peaufiner mais on a tenté, c'est le plus important. Il faudra faire encore mieux. J'ai ressenti beaucoup de fierté et de joie, afin de pouvoir montrer mon envie de jouer." Malgré ces fichues mains devant la ligne, celles du défenseur mais aussi et surtout du gardien, malgré le poteau qui a repoussé son tir et conduit au dernier but d'Ousmane Dembélé, Benzema a constamment affiché un très large sourire. Simplement heureux de reprendre le fil de l'histoire, dont tout le pays attend surtout l'écriture de nouvelles pages à partir du 15 juin.



Deschamps : "Benzema a été très bon dans son registre"