Bleus : Benzema et le "rêve" de gagner le Championnat d'Europe

Alors que se profile un ultime match de préparation au Championnat d'Europe mardi soir face à la Bulgarie (21h10), Karim Benzema a hâte de porter le maillot de l'équipe de France lors du tournoi continental, qui se déroulera du 11 juin au 11 juillet. La sélection dirigée par Didier Deschamps devra composer avec un groupe F très relevé en compagnie de l'Allemagne, du Portugal et de la Hongrie. Avant le début du tournoi contre la Mannschaft, le 15 juin à Munich, le natif de Lyon a confié certaines aspirations dans un entretien accordé à Marca.

"Tout donner pour gagner un titre avec la France"



Benzema s'est montré parfaitement conscient de la qualité de la France, dans les différents secteurs de jeu. "C'est une équipe très, très forte, quelle que soit la ligne, dans le but, en défense, au milieu, en attaque... avec des joueurs dans les meilleurs clubs du monde. Donc, parler d'un favori est plus quelque chose qui se dit en dehors d'ici. Nous savons à quel point nous sommes forts dans cette équipe, même si nous devons le montrer", a-t-il expliqué, avouant ne pas croire au statut de favori dans ce genre de tournoi en raison de l’égalité des chances. "Tous les adversaire sont compliqués. C'est vrai que contre le Portugal ce sera aussi spécial car je vais affronter Cristiano et Pepe", a jugé Benzema, qui devra patienter jusqu'au 23 juin (dernier match de poule) afin de se mesurer à ses anciens partenaires du Real Madrid.





Surpris par le départ de Zinédine Zidane du Real Madrid, l'attaquant des Bleus a ciblé la priorité de la France pour le tournoi continental, articulée vers le sacre. "Gagner l’Euro ? Bien sûr que c'est un rêve, surtout d'atteindre le sommet. Mon rêve, c'était déjà de revenir et maintenant, il faut tout donner pour gagner un titre avec la France", a-t-il glissé, avant d’émettre un souhait sur son possible adversaire en finale : "Notre objectif est d'aller match par match et d'aller jusqu'au bout. L'Espagne a une grande équipe et j'espère qu'elle atteindra également la finale."