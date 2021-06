Bleus : Anelka demande de la mesure avant le Championnat d'Europe

Didier Deschamps l'a affirmé ce mardi en conférence de presse : la priorité demeure la préparation du match face à l'Allemagne, le 15 juin lors de l'entrée en lice pour le Championnat d'Europe. Les Bleus aborderont le tournoi avec un rôle de favoris, justifié par les statuts de champions du monde et de vice-champions d'Europe, sans oublier le retour de Karim Benzema. Toutefois, Nicolas Anelka a appelé à la mesure dans les jugements avant, pendant et après le tournoi. Invité sur les ondes de RMC, l'ancien avant-centre des Bleus a abordé les attentes et la communication générale autour de la sélection tricolore.

Benzema, une cible toute trouvée en cas d’échec



Marqué par le précédent du Mondial 2002 lors duquel la France avait été éliminée lors de la phase de groupes et 0 but au compteur malgré les présences de Thierry Henry, David Trezeguet et Djibril Cissé, le natif du Chesnay a ainsi demandé des jugements pondérés. "Offensivement, l'équipe est très forte. Benzema ramène un plus. Il avait envie de revenir. Je pense qu'il est très content de son retour, et il a envie de montrer à tout le monde qu'il a manqué. C'est positif, mais n'oublions pas quand même qu'il y a déjà eu une équipe de France très très forte offensivement, en 2002. Il y avait le meilleur buteur de l'Angleterre (Henry), de l'Italie (Trezeguet), de la France (Cissé), et la France n'a marqué aucun but. Il faut rester mesuré", a-t-il expliqué, ciblant surtout la presse dans son discours.



Alors que Kingsley Coman a affirmé que la France disposait de la "meilleure équipe du monde", Anelka n'a pas voulu lui en tenir rigueur. "Coman il peut le dire, c'est la presse qu'il faut calmer. Les joueurs peuvent s'enflammer car ils savent, ils connaissent leurs qualités. Ce dont j'ai peur c'est que normalement l'équipe de France est championne d'Europe, c'est ce qu'il se dit, et demain si cela ne se passe pas il y a un nom qui va ressortir : c'est Karim (Benzema) et ce n'est pas normal", a commenté Anelka, qualifiant l'équipe de France d' "extraordinaire" sur le papier.