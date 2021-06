Olivier Giroud et Kylian Mbappé ont connu une semaine mouvementée en raison des piques qu’ils se sont mutuellement lancés en pleine préparation de l’Championnats d'Europe. Le premier avait indirectement reproché au second de ne pas trop le servir sur le terrain, avant que le joueur du PSG ne lui rétorque et déplore le fait qu’il s’exprime publiquement plutôt qu’en interne. Une bisbille qui a fait beaucoup parler et qui a même contraint Didier Deschamps à intervenir.

« Le dialogue fait partie du management »

Le patron tricolore vient de faire savoir qu’il s’est entretenu avec le duo pour clarifier la situation, mais sans avoir eu forcément à taper sur les doigts. « Oui, je leur ai parlé, a-t-il confié dans un entretien à L’Equipe. Comme j'ai parlé à d'autres joueurs aussi. Quand j'estime devoir le faire pour x raisons, des choses qui ne sortent pas forcément, des petits ajustements, je le fais. Le dialogue fait partie du management. Mais écouter, aussi, c'est bien ».

Deschamps a poursuivi en assurant que ce n’était pas un souci majeur et que des tensions de ce genre sont vite évacuées, même si dehors on continue à en parler. « Ces joueurs-là, de très, très haut niveau, sont plus faciles à gérer que ceux de mes collègues à un niveau inférieur, a-t-il indiqué. Oui, ils ont de la fierté mais de l'ego... Je ne sais même pas si c'est de l'ego. Ce sont des compétiteurs. Il y a des équilibres à trouver. Il faut de la place pour tout le monde ».

« Tous travaillent dans le même sens »

Tout en louant la maturité de ses troupes, le sélectionneur a tout de même reconnu que « l’équilibre peut parfois être fragile ». Cela étant, il sait vers qui se tourner si jamais il y a des frictions : « J'ai une base, un socle solide avec des joueurs présents depuis un moment, les cadres qui veillent à l'équilibre. Et avec mon staff, nous sommes attentifs ».

Enfin, DD a insisté sur le fait que cet épisode qui concerne Giroud et Mbappé n’est pas du tout de nature à nuire à l’atmosphère générale et perturber la préparation de la compétition. « Tout le monde s'est remis en selle dès jeudi ! Tous travaillent dans le même sens, avec le même objectif. Après, comme dans tout groupe, j'ai connu ça, il y a des affinités. C'est aussi une question de générations. Les centres d'intérêt sont différents. On est H24 ensemble. Ils ont des moments de liberté. Certains peuvent être entre potes. Mais sur le terrain, ils ont le même maillot et je sais qu'ils feront tous l'effort pour les autres », a-t-il conclu.



