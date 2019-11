Blaise Matuidi : « Terminer premiers du groupe »

Blaise Matuidi, milieu de terrain de l’équipe de France (sur TMC)



« Notre objectif est de terminer premiers quels que soient les adversaires. Il faudra y mettre les mêmes ingrédients, si ce n'est plus que ce qu'on a mis dans la dernière compétition, se battre les uns pour les autres, dès la phase de poules. On va être confrontés à des adversaires féroces, on peut sortir grandis de ce groupe et mieux aborder les phases éliminatoires. On va tout faire pour essayer de se qualifier. On a eu l'occasion d'en parler un peu, on en a rigolé ]avec Cristiano Ronaldo, NDLR]. On en a parlé avant l'entraînement, on avait eu raison. On est contents parce qu'on va pouvoir se rencontrer. On aura eu le temps de digérer [L'Euro 2016, NDLR], mais ça va être des matches de groupes même si ce sont des matches relevés avec des nations habituées à aller loin. »