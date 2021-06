Benzema rassure sur son état physique

Victime d’une béquille au genou mardi dernier lors du match amical contre la Bulgarie, Karim Benzema va mieux désormais. Ménagé lors des deux dernières séances d’entrainement, l’attaquant du Real Madrid a pu se soigner et se remettre du coup qu’il a pris. A présent, il est d’attaque pour retrouver ses coéquipiers et aussi pour tenir sa place à l’occasion du premier match des Bleus à l’Championnats d'Europe, mardi prochain face à l’Allemagne.

Les images du retour sur le terrain de Karim @Benzema et @AntoGriezmann à l'occasion d'un travail spécifique avec les kinésithérapeutes 👊 #FiersdetreBleus pic.twitter.com/IsoD3YwWpU — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 12, 2021

Benzema rassurant sur son état

Dans une vidéo diffusée par la FFF sur les réseaux sociaux ce samedi, l’ancien lyonnais a affirmé qu’il ne ressentait désormais « plus de douleur ». « Impeccable, super content… Plus de douleur, on a fait un peu de travail sur les appuis, les passes parce que j’ai pris une bonne béquille lors du dernier match. Ça s’est plutôt bien passé. Parfait. Je suis content de reprendre bientôt l’entraînement », a-t-il ajouté.

Benzema devrait en dire un peu plus sur ses sensations dimanche matin puisqu’il sera invité de l’émission Téléfoot sur TF1 en compagnie de son sélectionneur, Didier Deschamps.