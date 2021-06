Coup dur pour la Belgique avant le début du championnat d'Europe 2020. Victime d'une double fracture au visage lors de la finale de la Ligue des Champions, Kevin De Bruyne va manquer le début de la compétition. "Nous avons décidé que Kevin De Bruyne avait finalement besoin d'une petite intervention, qui a eu lieu aujourd'hui. Il rejoindra l'équipe lundi", a indiqué le sélectionneur de la Belgique, Roberto Martinez. Le meneur de jeu des Diables Rouges et donc forfait pour le premier match, contre la Russie le 12 juin.

Hazard, toujours incertain

Concernant Eden Hazard, qui n'avait pas participé au dernier match du Real Madrid, il ne débutera pas avec la Belgique contre la Croatie, dimanche en amical et reste incertain pour le début du championnat d'Europe. "Nous envisagions qu'il débute dimanche mais ce ne sera pas possible. J'espère qu'il s'entraînera totalement demain (samedi). Mais il sera impliqué dimanche. Je suis confiant sur la façon dont il travaille", a précisé le sélectionneur belge.